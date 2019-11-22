Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.
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