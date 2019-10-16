Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İngiliz Sky News kanalına mülakat verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İngiliz Sky News kanalına mülakat verdi. Oktay, "Yaptırım tehditlerinden hiçbiri sınırın diğer tarafından gelen terör tehdidinden daha büyük değil" diye konuştu.
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