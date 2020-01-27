Depremde can kaybı 40'a yükseldi
Elazığ Sürsürü'de enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Depremde can kaybı 40'a yükseldi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı malesef bugün de arttı.
Enkaz altında kalan 2 kişinin olduğu biliniyordu. Bunlarda birinin cansız bedenine ulaşıldı.
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