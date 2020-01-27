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Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor

27.01.2020 | 16:06

Elazığ'da depremin ardından evlerine giremeyen ailelerin büyük bölümü kriz merkezince arasında otel, okul, cami, cemevi ile spor salonlarının yer aldığı 43 mekana yerleştirildi.

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