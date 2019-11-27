Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile S-400 görüşmeleri için, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor. ABD'lilerle bu konu hakkında çok görüştük. Bir çalışma grubu oluşturalım NATO bu grubun başını çeksin diye teklif ettik. ABD bu teklifimizi kabul etmedi" dedi.