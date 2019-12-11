Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Türkiye'nin de içinde olduğu 3 ülke için açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, Bosna Hersek ve Hırvatistan üçlü liderler zirvesini hayata geçirmek istiyoruz" dedi.
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