Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İran gerginliği hakkında flaş açıklama!
Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD ve İran arasında Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaşanan gerginlik hakkında yapılan açıklamada "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" denildi.
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