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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde dua!

11.11.2019 | 11:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliğini Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde ilk fidanı dikerek başlattı. Etkinliğe katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde dua etti.

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