Diyarbakır'da annelerin HDP önündeki eylemde 83'üncü gün
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 83'üncü günde de sürdürdü. Muş'tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan polis oğulları Vedat Kaya (28) için eşiyle birlikte oturma eylemini sürdüren Mardinli Şeyhmus Kaya, 3 oğlunun da öğretmen olduğunu belirterek Öğretmenler Günü'nü kutladı, kaçırılan oğluna da kavuşacağını ümit ettiğini söyledi.
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