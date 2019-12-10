Diyarbakır'daki evlat nöbetinde bir zafer daha! Başkan Erdoğan telefonla arayarak görüştü
Diyarbakır HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesini aradı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek ailenin mutluluğunu paylaştı.
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