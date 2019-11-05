Web TV Türkiye Ekonomist Beyhan İncekara "Enflasyondaki düşüş kalıcı olur"

Ekonomist Beyhan İncekara "Enflasyondaki düşüş kalıcı olur"

05.11.2019 | 13:55

A Para yayınına konuk olan Ekonomist Beyhan İncekara, açıklanan ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Sıkı mali politikalarla süren iyileşme tek haneli enflasyonu getirdi diyen İncekara, gıda fiyatları düşmeye başladıkça çekirdek enflasyon da düşüyor dedi. İncekara, enflasyondaki düşüşün kalıcı olacağını düşündüğünün de altını çizdi.

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