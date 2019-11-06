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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Fatih gemisi kısa sürede sondaja başlayacak"

06.11.2019 | 16:08

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih Sondaj Gemisi ikmal ve yenileme çalışmalarından sonra KKTC'den almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içinde sondajına başlayacak." dedi.

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