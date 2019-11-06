Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Fatih gemisi kısa sürede sondaja başlayacak"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih Sondaj Gemisi ikmal ve yenileme çalışmalarından sonra KKTC'den almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içinde sondajına başlayacak." dedi.
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