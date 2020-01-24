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Eski Emniyet Müdürü Kemal Çelik "Kucağında bebeği ile kalmış sivillere terörist diyemezsiniz"

24.01.2020 | 12:01

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu geçtiğimiz günlerde Suriyelilere yönelik terörist açıklamasında bulunmuştu. Konuya ilişkin AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik A Haber’e değerlendirmelerde bulundu. Çelik: “ Bir Genel Başkan Suriye’den gelen masumlar üzerinde kurgu yapamaz, bu çok yanlış. Kucağında bebeği ile savaşta kalmış bu masumlara terörist diyemezsiniz.” ifadesini kullandı.

"ARTIK RECEP TAYYİP ERDOĞAN GERÇEĞİ VAR"

Suriye meselesinin hem Dünya hem de Türkiye gündemi açısından çok değerli olduğunu belirten Kemal Çelik: "Ana muhalefetin Genel Başkanı oradan gelen siviller üzerinden kurgu yapamaz, bu çok yanlış. Halen bizim Suriye'de ne işimiz var demeyi sürdürüyor, kendisi bu noktada çok büyük hata yapıyor." ifadesinde bulundu.

Çelik bunlara ek olarak: "Türkiye'de bir alevi-sünni olayı başlatmak istediler ama milletimizin sağduyusu buna müsaade etmedi. Bunu da Suriye'den başlattılar. Burada hedef Suriye'yi bölmektir. Kuzeyde bir terör koridoru vardı, Türkiye bunu önledi şimdi diğer hedefi de Türkiye önleyecek. Ben şuna inanıyorum. Şuan Rusya ile olan ilişkilerimiz çok iyi, ekonomik olarak birbirimize bağlı bir durumdayız. Buna ek olarak Cumhurbaşkanımızın geliştirdiği bir diplomasi var. Eskiden, istihbarat birimleri arasında görüşülür devlet politikası bu şekilde belirlenirdi. Ancak şimdi öyle değil. Cumhurbaşkanımız olayları bizzat liderlerle götürerek konuyu görüşüyor ve artık bir Recep Tayyip Erdoğan gerçeği var." şeklinde konuştu.

"GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURMAK YAPACAKLARIMIZ ARASINDA"

Ak Parti Antalya Milletvekili Çelik: "Buradan göç edenler hep Türkiye'ye doğru geliyorlar çünkü burada güvenli bir devlet var. Biz hem ülkemizde hem bölgemizde etkin ve saygın bir ülkeyiz. Güvenli bölge oluşturmak yapacaklarımız arasındadır. Oradaki masum siviller terörist değildir. Kucağında bebeği ile kalmış masumlara terörist diyemezsiniz. Akın akın göçen sivillere terörist diyemezsiniz. Bu nedenle de biz bu insanlara sahip çıkacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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