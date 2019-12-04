Web TV Türkiye Evlat nöbeti 93.gününde

Evlat nöbeti 93.gününde

04.12.2019 | 09:55

HDP İl Binası önünde teröristlerin kaçırdığı çocuklarını geri isteyen anne ve babalar nöbetin 93. gününde.

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