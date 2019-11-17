FETÖ'nün finas ağı deşifre edildi: Finans merkezi New Jersey
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’nın komşusu New Jersey örgütün finans merkezi haline geldi. Para trafiğinin başındaki isim ise Uğur Özdemir. Özdemir, Türkiye’deki iş adamlarından toplanarak örgüt üyelerine verilen maaş ve yardımlarını organize ediyor.
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