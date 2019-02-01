FETÖ’nün gaybubet evini kurdu kaçarken yakalandı

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin saklandığı evlerin bulunmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan operasyonla, Yamaçtepe Mahallesi'nde bulunan adrese gelen ve eşyalarını toplayıp kamyonete yükleyerek kaçmaya çalışan Sabriye A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Şüpheli bayanın daha önce yakalanan ve gaybubet evine gıda taşıdığı tespit edilen şüpheli bayanlar ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri daha önce yaptığı operasyonda 5 Gaybubet evi tespit etmiş, 3 kişi tutuklanmıştı