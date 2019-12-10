FETÖ'nün inkar stratejisi: Fethi Alpay
Darbeci eski Tümgeneral Fethi Alpay'ın, darbe girişimin başarısız olmasının ardından kendisini kelepçeleterek darbeciler tarafından rehin alınmış havası vermeye çalıştığı tanık beyanlarıyla ortaya çıktı.
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