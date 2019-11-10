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"Gazi Mustafa Kemal'den önceki tarihimize kin kusanlar millete husumetlerini gizlemeye çalışıyor"

10.11.2019 | 11:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. Yıldönümü nedeniyle Beştepe’de düzenlenen Anma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlı askeri olduğuna vurgu yaparak "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. Yıldönümü nedeniyle Beştepe’de düzenlenen Anma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor" dedi.

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