Gıdada hile nasıl anlaşılır? Sucuk ve pastırmada hangi hileler yapılıyor?
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli gıda listesini açıkladı. Peki ya sürekli aldığınız ürünler bu listede yoksa diğer ürünlerin hileli olup olmadığı nasıl anlaşılacak? Her gün soframıza gelen gıdalar üzerine oynanan oyunlar ve yapılan hileler insanların sağlığını tehdit ediyor.Üreticiler daha fazla kâr elde etmek için binbir türlü gıda hilesine başvuruyor. Hileli gıdaları anlamak için etiket okuması yapılması lazım. Aldığınız ürünün içinde olmaması gereken şeyler varsa bu ürünleri almayın. İkinci anlama yöntemi ise ürünün fiyatı. Bir ürünün piyasaya çıkış fiyatı az çok bellidir. Eğer aldığınız gıda normalin altında ucuzsa bu ürün hileli gıdalar arasında olabilir.
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