Hakkari Şemdinli'de Barış Pınarı Harekatına Destek Yürüyüşü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek için yürüyüş düzenledi. Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti.
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