Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Dolar 10 lira olacak diyerek milleti korkutmak istediler"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik saldırıların içteki destekçilerinin yürüttüğü kara propagandanın da akamete uğratıldığını belirterek "Türkiye'ye yönelik itibar suikastlerine karşı mücadele veriyoruz. Dolar 10 lira olacak diyerek milleti korkutmak istediler. Finansal güvenliği tehdit eden bu kişiler toplumsal bir korku imparatorluğu oluşturmak istedi" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:43
02:25
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında! 31.10.2019 | 10:22
02:15
CHP'li eski başkandan yeni kadın başkana saldırı! 31.10.2019 | 10:07
02:05
ABD dünyaya duyurdu! İşte DEAŞ lideri Bağdadi'nin vurulduğu görüntüler 31.10.2019 | 02:11
01:19
İnancına uygun giyinen kişiyi kameraya alıp böyle alay ettiler 30.10.2019 | 23:28
01:59
Hrant Dink ABD'nin gerçek yüzünü 15 yıl önce öngörmüştü 30.10.2019 | 22:09
39:29
İşte yabancı medyanın Türkiye operasyonları... 30.10.2019 | 19:56
01:41
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Temsilciler Meclisi' açıklaması! 30.10.2019 | 17:12
03:57
21:59
21:43
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.10.2019 | 15:30
00:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan "ABD ziyareti için henüz karar vermedim" 30.10.2019 | 15:28
01:18
07:10
06:02
Batı medyasında teröre açık destek dönemi! 30.10.2019 | 14:31
01:24
Başkan Erdoğan'dan flaş faiz ve enflasyon açıklaması! 30.10.2019 | 14:17
01:15
Hulusi Akar'dan çarpıcı açıklamalar 30.10.2019 | 14:09
08:43
01:00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.10.2019 | 13:39
02:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum..." 30.10.2019 | 13:32