Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Dolar 10 lira olacak diyerek milleti korkutmak istediler"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik saldırıların içteki destekçilerinin yürüttüğü kara propagandanın da akamete uğratıldığını belirterek "Türkiye'ye yönelik itibar suikastlerine karşı mücadele veriyoruz. Dolar 10 lira olacak diyerek milleti korkutmak istediler. Finansal güvenliği tehdit eden bu kişiler toplumsal bir korku imparatorluğu oluşturmak istedi" dedi.