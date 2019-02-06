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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşlara müjde: Belediye Tanzim Satış Mağazaları geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. 2019'un enteresan bir yıl olacağını söyleyen Bakan Albayrak, yüzde 2.3'lük büyüme hedefinin tutturulacağını öngördü. Sebze fiyatlarının düşürülmesi için önemli adımlar atılacağını kaydeden Albayrak, seracılık konusunda haftaya paket açıklayacaklarını belirtti. IMF tartışmalarına da değinen Albayrak "Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacının olmadığı ortada" diye konuştu. Bakan Albayrak konuşmasında Belediye Tanzim Satış Mağazaları'nın açılacağı müjdesini de verdi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında aracıların haksız kazanç sağlayarak fiyatları yükseltmesini ve Belediye Tanzim Satış Mağazaları'nın vatandaşlara sağlayacağı kolaylıkları değerlendirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşlara müjde: Belediye Tanzim Satış Mağazaları geliyor!
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