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Hazine ve Maliye Bakanlığı başlatmıştı! "Yastıkaltı"ndan ekonomiye rekor katkı

05.11.2019 | 10:41

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yastıkaltında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması, düşük faizli ve yerli kaynağa dayalı finansman imkanı sağlanması amacıyla başlatılan altına dayalı tahvil ihracında rekor geldi. Bu yıl 82,3 ton altın karşılığı tahvil ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

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