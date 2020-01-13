HDP önündeki ailelerden CHP’ye tepki

Diyarbakır'da evlat nöbetine devam eden 65 aile, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı Devran isimli öyküden uyarlanan tiyatroya giden CHP'lilere tepki gösterdi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öyküsünün tiyatrosuna katılan CHP'lilere tepki gösterdi.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 65 ailenin umutlu bekleyişi 133'üncü gününde de devam ediyor. 133 gündür oturma eylemine devam eden aileler, Edirne Cezaevinde terör suçundan tutuklu bulunan HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı öykü kitabı Devran'ın tiyatro gösterisine katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile ünlü oyuncu Kadir İnanır'a tepki gösterdi.