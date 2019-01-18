İstanbul’da FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda, şüphelilere ait evlerde arama yapıldı. Aramanın ardından şüpheliler gözaltına alındı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesinde bir adrese bakın yaptı. Burada bir şüpheli gözaltına alınırken, ekipler adreste bir süre arama yaptı. Kentin çeşitli ilçelerinde operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.