İstanbul'da İngiliz istihbarat subayının ölümü ile ilgili flaş gelişme!

İstanbul Beyoğlu’nda İngiliz Konsolosluğu’na yakın bir bölgede bulunan binanın üçüncü katında eşiyle birlikte oturan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Eski subayın vücudunda silah ve bıçak izine rastlanmadı. Eşi de ilk ifadesinde kocasının camdan düştüğünü söyledi.