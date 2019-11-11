İstanbul'da İngiliz istihbarat subayının ölümü ile ilgili flaş gelişme!
İstanbul Beyoğlu’nda İngiliz Konsolosluğu’na yakın bir bölgede bulunan binanın üçüncü katında eşiyle birlikte oturan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Eski subayın vücudunda silah ve bıçak izine rastlanmadı. Eşi de ilk ifadesinde kocasının camdan düştüğünü söyledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
O cani ile ilgili ortaya çıkan iğrenç detaylar şoke etti! 11.11.2019 | 16:12
02:40
İstanbul'da İngiliz istihbarat subayının ölümü ile ilgili flaş gelişme! 11.11.2019 | 16:06
03:38
01:15
YPG'den harekat bölgesine taciz atışı! 24 saatte 19 taciz atışı... 11.11.2019 | 14:12
21:03
22:14
04:56
05:49
04:09
01:58
02:28
Kıran-5 Operasyonu'nda 1 ton 615 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi! 11.11.2019 | 11:02
00:26
Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama! 11.11.2019 | 10:12
02:04
Batman’da askeri araç devrildi: 3’ü ağır 7 yaralı! 11.11.2019 | 09:06
03:46
Koyunları çalınan Ayşe teyzenin gözyaşlarını Bakan Pakdemirli dindirdi 10.11.2019 | 17:15
01:27
02:22
MSB'den flaş açıklama 10.11.2019 | 12:32
37:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar 10.11.2019 | 11:55
14:39
07:16