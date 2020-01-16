İşte İstanbul Havalimanı’nı hedef alan kara propaganda
Her dev projede olduğu gibi İstanbul Havalimanı'da projenin temelinin atılma sürecinden itibaren karanlık odakların kara propagandasının hedefi oldu! İşte İstanbul Havalimanı’nı hedef alan, yalan söyleyen muhalefet partileri temsilcileri, emekli askerler ve sanatçılar...
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