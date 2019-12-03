İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunduğu Demirtaş'ın o sözleri "Apo’nun heykelini dikeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli 'Neden cezaevinde olduğunu bilmiyorum' dediği ve savunduğu Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarını başlatarak 2 polis memuru şehit olmasına 43 sivil vatandaşın ölümüne sebep olmuştu.