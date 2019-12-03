İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunduğu Demirtaş'ın o sözleri "Apo’nun heykelini dikeceğiz"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli 'Neden cezaevinde olduğunu bilmiyorum' dediği ve savunduğu Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarını başlatarak 2 polis memuru şehit olmasına 43 sivil vatandaşın ölümüne sebep olmuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
01:39
00:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO zirvesi için gittiği Londra'da sevgi seli 03.12.2019 | 16:11
03:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da sevgi seli 03.12.2019 | 15:32
02:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Londra'daki 4'lü zirve öncesi önemli açıklamalar 03.12.2019 | 15:30
00:28
Termik santral maddesi tekliften çıkarılacak 03.12.2019 | 15:24
03:49
00:54
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye getirildi 03.12.2019 | 12:38
02:25
Bolu’da, şüpheli bavulu, bomba imha robotu ‘Ertuğrul’ böyle patlattı! 03.12.2019 | 11:39
02:23
Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon değerlendirmesi 03.12.2019 | 11:37
01:42
04:54
Sanayi gaza bastı! Büyümeye dönüş 03.12.2019 | 09:58
01:25
24:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalar 03.12.2019 | 09:39
05:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeniden ihaleye gider başka çıkış yok" 03.12.2019 | 09:31
08:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörle mücadelede amasız fakatsız destek istiyoruz" 03.12.2019 | 09:24
00:45
03:37
Başkan Erdoğan'dan 19 farklı enstrüman çalan Talha'ya anlamlı jest 02.12.2019 | 22:47
02:14
Başkan Erdoğan’ın Londra maratonu başlıyor! Yarın yola çıkacak 02.12.2019 | 22:08
01:42
Başkan Erdoğan engellilerle bir araya geldi 02.12.2019 | 22:07