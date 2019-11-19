İşte Tank Palet Fabrikası'yla ilgili gerçekler...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası'yla ilgili yalanlarına herkes tepki göstermişti. A Haber Yurt Haberler Müdür Kerim Ulak da konuyla ilgili fabrika önünde Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda ile canlı yayın yapmıştı. İşte Tank Palet Fabrikası gerçeği...