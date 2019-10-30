İşte yabancı medyanın Türkiye operasyonları...

Türkiye, teröre karşı kararlı mücadelesini uzun zamandır sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Barış Pınarı Harekatı ile tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilmişti. Türkiye harekata başlamadan önce de harekat başladıktan sonra da o terör koridoruna izin verilmeyeceğini ifade etti ve bunun için gereken adımları attı. Bu adımlar sayesinde Batı'nın Suriye oyunu bozuldu. Sadece Batı'nın değil aslında Amerika'nın oyunu da bozuldu ve herkes strateji değiştirmek zorunda kaldı. Bu operasyonun ardından Batı medyası daha fazla Türkiye'yi hedef almaya başladı ve operasyonu karalamaya kalkıştı. Sadece bununla da sınırlı değil. Terör örgütlerine desteğini artırmış durumda. Uluslararası medyanın Türkçe yayınları, YPG'li teröristlerden 'komutan', FETÖ'den ise 'cemaat' diye bahsediyor. Batı ülkelerinin terör örgütlerine desteğini medyalarında yer alan haber örnekleri ile göreceğiz. İşte tüm detaylar...