Web TV Türkiye İşte yabancı medyanın Türkiye operasyonları...

İşte yabancı medyanın Türkiye operasyonları...

30.10.2019 | 19:56

Türkiye, teröre karşı kararlı mücadelesini uzun zamandır sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Barış Pınarı Harekatı ile tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilmişti. Türkiye harekata başlamadan önce de harekat başladıktan sonra da o terör koridoruna izin verilmeyeceğini ifade etti ve bunun için gereken adımları attı. Bu adımlar sayesinde Batı'nın Suriye oyunu bozuldu. Sadece Batı'nın değil aslında Amerika'nın oyunu da bozuldu ve herkes strateji değiştirmek zorunda kaldı. Bu operasyonun ardından Batı medyası daha fazla Türkiye'yi hedef almaya başladı ve operasyonu karalamaya kalkıştı. Sadece bununla da sınırlı değil. Terör örgütlerine desteğini artırmış durumda. Uluslararası medyanın Türkçe yayınları, YPG'li teröristlerden 'komutan', FETÖ'den ise 'cemaat' diye bahsediyor. Batı ülkelerinin terör örgütlerine desteğini medyalarında yer alan haber örnekleri ile göreceğiz. İşte tüm detaylar...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

39:29
İşte yabancı medyanın Türkiye operasyonları... 30.10.2019 | 19:56
01:41
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Temsilciler Meclisi' açıklaması! 30.10.2019 | 17:12
03:57
Barış Pınarı Harekatı gazisinden duygulandıran sözler "Ayaklandığımız gibi tekrar görevimize devam edeceğiz" 30.10.2019 | 16:09
21:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.10.2019 | 15:33
21:43
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.10.2019 | 15:30
00:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan "ABD ziyareti için henüz karar vermedim" 30.10.2019 | 15:28
01:18
Başkan Erdoğan ''Asker selamından korkacak kadar zavallılar'' deyip asker selamı verdi 30.10.2019 | 14:49
07:10
"Ülkemizin Hizaya Sokulduğu Günler Geride Kaldı" Erdoğan'dan Açıklama! / A Haber 30.10.2019 | 14:47
06:02
Batı medyasında teröre açık destek dönemi! 30.10.2019 | 14:31
01:24
Başkan Erdoğan'dan flaş faiz ve enflasyon açıklaması! 30.10.2019 | 14:17
01:15
Hulusi Akar'dan çarpıcı açıklamalar 30.10.2019 | 14:09
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da skandal tasarıları kabul edip teröristleri destekleyen ABD'ye uyarı! 30.10.2019 | 13:44
01:00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.10.2019 | 13:39
02:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum..." 30.10.2019 | 13:32
04:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 403 milyonu buldu" 30.10.2019 | 13:07
02:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Onlara en büyük dersi inlerine girerek verdik" 30.10.2019 | 12:56
03:02
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin skandal tasarısına sert tepki! 30.10.2019 | 12:06
06:37
Abdulhamit Gül'den ABD'ye tepki! 30.10.2019 | 11:53
01:49
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı 30.10.2019 | 10:26
03:52
Şehit Piyade Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğuna uğurlandı 30.10.2019 | 09:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN