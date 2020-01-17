Kadir İnanır'dan terör elebaşına övgü! 'Tiyatro' tepkisi büyüyor

Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununu izleyen tanıdık isimler ve tiyatrodaki fotoğraf tartışılmaya devam ediyor. O oyunu izleyenler arasında bulunan Kadir İnanır'ın 2014 yılında katıldığı bir televizyon programında söyledikleri yeniden gündemde...