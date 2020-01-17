Web TV Türkiye Kadir İnanır'dan terör elebaşına övgü! 'Tiyatro' tepkisi büyüyor

Kadir İnanır'dan terör elebaşına övgü! 'Tiyatro' tepkisi büyüyor

17.01.2020 | 12:28

Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununu izleyen tanıdık isimler ve tiyatrodaki fotoğraf tartışılmaya devam ediyor. O oyunu izleyenler arasında bulunan Kadir İnanır'ın 2014 yılında katıldığı bir televizyon programında söyledikleri yeniden gündemde...

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