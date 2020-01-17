Kadir İnanır'dan terör elebaşına övgü! 'Tiyatro' tepkisi büyüyor
Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununu izleyen tanıdık isimler ve tiyatrodaki fotoğraf tartışılmaya devam ediyor. O oyunu izleyenler arasında bulunan Kadir İnanır'ın 2014 yılında katıldığı bir televizyon programında söyledikleri yeniden gündemde...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:02
MHP'nin 'Kemal Kılıçdaroğlu' raporu tamamlandı! 17.01.2020 | 13:07
01:56
Kadir İnanır'dan terör elebaşına övgü! 'Tiyatro' tepkisi büyüyor 17.01.2020 | 12:28
04:07
02:04
01:58
02:09
03:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz yardım telefonu 17.01.2020 | 09:28
01:37
06:48
Uzmanlar Merkez Bankası faiz indirimini A Haber'e değerlendirdi 16.01.2020 | 17:37
02:55
CHP'li belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor! 16.01.2020 | 17:34
04:49
Bakan Muharrem Kasapoğlu "Biz, her alanda iddiası olan bir ülkeyiz" 16.01.2020 | 16:19
01:47
Eski Korgeneral İyidil’e beraate HSK’dan müdahale 16.01.2020 | 15:07
03:55
Başkan Erdoğan: "Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz!" 16.01.2020 | 14:30
05:21
Başkan Erdoğan'dan sigara açıklaması! 16.01.2020 | 14:26
02:04
Başkan Erdoğan projeleri açıkladı! Müjdeleri verdi! 16.01.2020 | 14:21
02:06:22
02:06:22
10:39
İşte İstanbul Havalimanı’nı hedef alan kara propaganda 16.01.2020 | 13:34
06:53