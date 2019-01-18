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Kaynak Holding kayyumuna Kırgızistan’da şok!

FETÖ soruşturması kapsamında hakimlik kararı ile el konulan Kaynak Holding’in kayyumu ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk’ün holding ile ilgili yürütülen bir FETÖ davasını takip etmek üzere gittiği Kırgızistan Bişkek’te başına ilginç bir olay geldi.

FETÖ soruşturması kapsamında yönetimine el konulan ve kayyum atanan Kaynak Holding'in kayyumu ve Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk, holding ile ilgili yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü davasını takip etmek üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

Burada temaslarını sürdüren İlhami Öztürk, Türk Konsolosluğuna görüşmeye gitti. Konsolosluktan kaldığı otele dönen Öztürk, oda kapısının açık olduğunu fark etti.

İçeride bilgisayarının bulunduğu öğrenilen İlhami Öztürk hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince oda içerisindeki parmak izleri incelemeye alındı. Ayrıca bilgisayarın kopyalanma ihtimaline karşı inceleme başlatıldı.

İlhami Öztürk'ün odasında herhangi bir hırsızlık bulgusu olmadığı öğrenilirken odaya girenlerin bilgisayara herhangi bir müdahalede bulunup bulunmadıkları araştırılıyor.

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Kaynak Holding kayyumuna Kırgızistan’da şok!
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