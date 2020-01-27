Web TV Türkiye "Deprem vergileri ile kentsel dönüşüme 35 Milyar TL harcandı"

"Deprem vergileri ile kentsel dönüşüme 35 Milyar TL harcandı"

27.01.2020 | 12:25

Elazığ’da yaşanan 6.8’lik deprem sonrası kentsel dönüşümün önemi bir kez daha gündeme geldi. Kentsel dönüşümün konusundaki son çalışmaları ve iyileştirme politikalarını Yüksek Mimar Pervin Kınık A Haber’e değerlendirdi.

"DEPREM VERGİLERİ İLE KENTSEL DÖNÜŞÜME 35 MİLYAR LİRA HARCANDI"

Yüksek Mimar Pervin Kınık: "Kentsel dönüşüm konusunda 3 ayrı taraf var; yerel yönetim, vatandaş ve yüklenici firma. Bu 3 tarafında bir anlaşma ile bir araya gelmesini bekliyoruz, bu çok kolay bir şey değil. Özellikle büyük şehirlerde arazi kullanımı daha zor ve kısıtlı olduğu için buralarda dönüşüm çok daha zor oluyor ancak buna nazaran Anadolu'da daha ciddi adımlar atıldığını görmekteyiz. Bu sene Bakanlık desteğiyle yapılan kentsel dönüşüm kongresinde başarılı olan yerel yönetimlere biz ödüller verdik. Buna ek olarak Malatya'da Bey dağı, Hekimhan ve Yeşilyurt ilçelerinde kentsel dönüşüm yapıldığını, Taştepe, Yazıhan ve Battal gazi ilçeleri için ise proje aşamasında çalışmalar olduğunu biliyoruz. Eğer bu çalışmalar olmasaydı bugün yaşayacağımız kayıplar daha fazla olacaktı. Elbette daha hızlı ve seri ilerlemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Son günlerde gündemde olan deprem vergilerine değinen Yüksek Mimar Pervin Kınık: "Deprem vergilerine ilişkin bir basında veriler yayınlandı. Bu verilere göre; 80 bin kalıcı konut yapıldığını ve kentsel dönüşüm için 35 milyar lira harcandığını görüyoruz. Gölcük, Bingöl, Kütahya ve Van depremlerinde ise bu bütçenin değerlendirildiğini biliyoruz. Sosyal medyadan yapılan asılsız verilere itibar etmemeliyiz. Kentsel dönüşüm konusunda elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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