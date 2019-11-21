Külliye'ye giden CHP'li iddiasına yalanlama
CHP Genel Başkanlığı için Külliye'ye Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye giden bir CHP'li iddiası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından kesin bir dille yalanlandı.
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