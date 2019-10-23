Maltepe'de yaşlı kadını öldürüp gasp eden şüpheli damat yakalandı

Maltepe'de Fatima K. adlı kadını öldürüp 5 bilezik ve 1 yüzüğünü gasp ettiği ileri sürülen, yaşlı kadının torununun eşi Mustafa K. gözaltına alındı. Altınları kuyumcuda bozdurduğu belirlenen şüpheli cinayeti itiraf etti.