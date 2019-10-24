Mehmet Metiner, CHP'li Erdal Aksünger'i böyle susturdu
Katıldığı canlı yayında "PYD, terör örgütü değildir" diyen CHP eski milletvekili Erdal Aksünger'e, AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner böyle cevap verdi.
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