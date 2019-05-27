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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında "Şehitlerimiz al bayrağın dalgalanması için toprağa sarılan onur kaleleridir. Şehitlerimiz davamızın ölümsüz sembolleridir. Şehadeti göze almış bir insanı ve ya bir milleti yenecek boyun eğdirecek beşeri bir kuvvet asla yoktur. Şehadet ruhu asildir, muazzezdir, muktedirdir... Binlerce dava insanımız canlarını ortaya koydu. Hiçbir çıkar odağından hiçbir şart altından aman dilemediler onlara el avuç açmadılar. Şehitlerimiz hamiyet timsalleridir" ifadelerini kullandı.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde önemli açıklamalar
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