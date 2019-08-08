MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, canlı yayında gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Bahçeli "Bugün küresel çatışma haritasına bakıldığında, özellikle Türk ve İslam coğrafyalarının bulunduğu görülecektir. Müslümanların oluk oluk kanı dökülmekte, Müslüman Müslüman'a düşman edilmektedir. Asıl hesap, asıl hedef Türkiye'dir, Türk milletidir, Türk vatanıdır. Buna dikkat etmek, beka düzeyinde önemli ve önceliklidir." dedi. Bahçeli ayrıca, Ali Babacan'ın yeni parti çalışmalarıyla ilgili "Allah hayırlı uğurlu etsin, 104'üncü parti olur." açıklamasında bulundu.