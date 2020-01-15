Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama "Herkesin dikkatli olması lazım"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar geldi. Akar Libya, İdlib ve operasyonlar konusunda değerlendirme ve bilgilendirmede bulundu. Libya konusunda "Sosyal medyada yer alan ''ateşkes bitti'' sözlerinin arazide, sahada bir karşılığı yok. Önü sonu belli olmayan bir twitti. Bu konuda herkesin dikkatli olması lazım." diyen Akar'ın siyasi çözüme ilişkin de açıklamaları oldu. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarını canlı yayında değerlendirdi.
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