Mısır'da gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanı Hilmi Balcı'dan önemli açıklamalar
Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı Türkiye’ye geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:58
02:09
03:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz yardım telefonu 17.01.2020 | 09:28
01:37
06:48
Uzmanlar Merkez Bankası faiz indirimini A Haber'e değerlendirdi 16.01.2020 | 17:37
02:55
CHP'li belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor! 16.01.2020 | 17:34
04:49
Bakan Muharrem Kasapoğlu "Biz, her alanda iddiası olan bir ülkeyiz" 16.01.2020 | 16:19
01:47
Eski Korgeneral İyidil’e beraate HSK’dan müdahale 16.01.2020 | 15:07
03:55
Başkan Erdoğan: "Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz!" 16.01.2020 | 14:30
05:21
Başkan Erdoğan'dan sigara açıklaması! 16.01.2020 | 14:26
02:04
Başkan Erdoğan projeleri açıkladı! Müjdeleri verdi! 16.01.2020 | 14:21
02:06:22
02:06:22
10:39
İşte İstanbul Havalimanı’nı hedef alan kara propaganda 16.01.2020 | 13:34
06:53
05:34
07:16
02:24
Anadolu Ajansı Genel Müdürü canlı yayında fotoğrafları göstererek anlattı! 16.01.2020 | 12:08
03:34