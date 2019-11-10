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"Mustafa Kemal'i ve onunla birlikte ahirete irtihal etmiş tüm kahramanlarımızı Bir kez daha hayırla yad ediyorum"

10.11.2019 | 11:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Atatürk'ü anma programında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hayırla yad ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk tarihini binlerce yıllık devamlılığı ile kavramak yerine hala bir asra sıkıştırmaya çalışan ideolojik bir zihniyetle karşı karşıyayız. Üstelik bunların arasında siyasetçilerin de bulunuyor olması üzüntü vericidir" dedi.

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