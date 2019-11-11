O cani ile ilgili ortaya çıkan iğrenç detaylar şoke etti!
Antalya'da, ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) tabancayla başından vurarak, öldüren, polisi arayıp, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" dedikten sonra kaçtığı Mersin'de yakalanan Özcan Işıldar (46) hakkında iddianame hazırlandı. 28 yıl önce de baldızını öldürdüğü ortaya çıkan Işıldar'ın, erkeklerle ilişkiye zorladığı eşinin görüntülerini çektiği, komşusu olan kadına ters kelepçe takarak, defalarca nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu bulunduğu iddia edildi.
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