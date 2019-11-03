PKK'lılar Seçil Öğretmeni hedef aldı! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Seçil Öğretmen'e destek!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte yüreklere dokunan bir gösteriye imza atan Seçil öğretmen teröristlerin hedefi oldu. Şırnak'ta öğretmenlik yapan #Seçilöğretmen minik öğrencileriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde yüreklere dokunan bir gösteri yapmış ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni ve paylaşım rekorları kırmıştı. Terör örgütü PKK sempatizanları ise bu görüntüler hazmedemeyip Seçil öğretmeni hedef aldı. Bu hainlik karşında vatandaşlar harekete geçti ve #Seçilöğretmen etiketiyle destek kampanyası başlattı..
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