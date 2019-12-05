PKK'nın 20 kilo patlayıcısı imha edildi
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 4 Aralık günü terör örgütü PKK'ya operasyon yapıldı. Operasyonda 20 kilogramlık amonyum nitrat, kullanıma hazır patlayıcı madde ve 632 mühimmat ele geçirildi. Malzeme alınan güvenlik önlemleri sonrası imha edildi.
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