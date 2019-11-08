PKK/YPG'li teröristlerden ele geçirilen günlükte neler yazıyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile yolun sonuna gelen PKK/YGP'li teröristlerden ele geçirilen sözde mecliste hainlerin planlarını yazdıkları bir günlük ele geçirildi. PKK/YPG'li teröristlerin tuttukları günlükte hainlerin gerçek isimleri ve terör örgütlerinde kullandıkları kod adaları da bulunuyor!