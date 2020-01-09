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Putin üzerinden havalimanı provokasyonu! İşte "Putin neden Atatürk Havalimanı'na indi?" sorusunun yanıtı...

09.01.2020 | 15:01

Sosyal medya yine bir algı operasyonuna sahne oldu. Aralarında CHP'li milletvekillerinde bulunduğu bir grup İstanbul Havalimanı çalışmadığı için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Atatürk Havalimanı'na indiğini iddia etti. Ancak Atatürk Havalimanı zaten özel uçaklar ve kargo uçaklarının yanı sıra devlet protokolü için kullanımda. Türkiye'ye gelen diğer devlet başkanları gibi Putin de Atatürk Havalimanı'na indi, sosyal medyadan algı operasyonu yapıldı.

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