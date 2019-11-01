Resulayn'da acı haber: 1 asker şehit oldu
Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda bulunan PKK/YPG ve PYD terör örgütünde korku devam ediyor ve bir kısmı da geri çekiliyor. Ancak geri çekilirken de özellikle sivillerin olduğu bölgelerde mayınlar ve el tuzaklanmış patlayıcılar bırakıyorlar. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu oldukça titiz ve hassas davranıyor. Fakat acı haber tuzaklanmış el yapımı patlayıcılardan bir tanesinin infilak ettirmesinin sonucunda geldi. Uzman Çavuş İsmail Sarıcan patlayıcılardan birinin infilak etmesi sonucu şehit düştü, 6 askerimiz de yaralandı.
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