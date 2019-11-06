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Resulayn'da etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Güneşin CHPli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı

06.11.2019 | 14:15

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde devriye görevi icra eden Mehmetçik'e pusu kuran PYD'li terörist Özge Aydın kod adlı Ceren Güneş, amacına ulaşamadan etkisiz hale getirildi. O teröristin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı.

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