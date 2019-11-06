Resulayn'da etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Güneşin CHPli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde devriye görevi icra eden Mehmetçik'e pusu kuran PYD'li terörist Özge Aydın kod adlı Ceren Güneş, amacına ulaşamadan etkisiz hale getirildi. O teröristin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı.
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