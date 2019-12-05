Rus savaş gemisi ‘Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi ’Azov’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.Ege Denizi'nden Marmara Denizi'ne doğru yol alan 'Azov' isimli Rus savaş gemisi saat 16.30 sıralarında Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçti. Sahil güvenlik botu refakatinde 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor.
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