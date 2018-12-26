Şehidin son yolculuğunda küçük çocuklardan duygulandıran hareket

Iğdır'ın Aralık ilçesinde dün Kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in naaşı Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli'ye getirildi. Gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesine getirilen Gitmez, Darıca Hacı kemal Deste Başı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze töreninde şehidin naaşının yanına gelen 2 çocuk dakikalarca bir eliyle asker selamı yapıp diğer ellerinde tuttukları Türk Bayrağı ile beklediler.

Bir an olsun şehit Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in tabutundan gözlerini ayırmayan çocuklar, yaklaşık yarım saat boyunca şehide asker selamı verip beklediler. Şehidin akrabası olduğu öğrenilen küçük çocuklar daha sonra cenaze namazının başlaması ile şehidin naaşından uzaklaşarak uzaktan izlediler.